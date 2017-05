Streit über Polizeikosten bei Hochrisikospielen vor Gericht

Bremen Das Verwaltungsgericht Bremen befasst sich am heutigen Mittwoch in mündlicher Verhandlung mit dem Streit über eine mögliche Beteiligung der Fußball-Bundesliga an den Mehrkosten für Polizeieinsätze bei Hochrisikospielen. Im konkreten Fall geht es um eine Klage der Deutschen Fußball Liga (DFL) gegen einen entsprechenden Gebührenbescheid des Bundeslandes Bremen. Der Stadtstaat hatte der DFL nach dem Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen am 19. April 2015 eine Rechnung für polizeiliche Mehrkosten über 425.718,11 Euro geschickt. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder