Auftakt verpatzt

. Nach der kurzen Nacht stand um 6 Uhr das Taxi vor dem Hotel, und auf dem Zwölfeinhalb-Stunden-Flug von Shanghai in die Heimat träumte Christoph Harting schon mal von einer deftigen Mahlzeit. „Fast drei Wochen war ich nicht mehr zu Hause. Am meisten freue ich mich auf das Essen, so ein richtiges...