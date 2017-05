Lieberknecht: Wir waren nicht existent

Was soll man nach so einem Spiel, nach so einem Ergebnis, nach so einer Leistung sagen? Vor dieser Herausforderung standen Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht und seine Spieler nach der 0:6-Niederlage der Braunschweiger bei Arminia Bielefeld. Die Auswirkungen dieser Pleite auf den Kampf um Platz...