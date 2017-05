Nur ein Abschied hat Priorität

Im Rahmen des letzten Heimspiels stehen auch immer Abschiede an, da macht der VfL am Samstag mit der Partie gegen Borussia Mönchengladbach keine Ausnahme. Allerdings wird der Wolfsburger Fußball-Bundesligist keine Blumensträuße an einen seiner Spieler verteilen, sondern an zwei Protagonisten, die...