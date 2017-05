Bamberg und Ulm zurück in der Spur

Bonn Titelverteidiger Bamberg und Hauptrunden-Sieger Ulm haben sich in den Play-offs der Basketball-Bundesliga zurückgemeldet und in ihren Viertelfinal-Serien ausgeglichen. Die Bamberger siegten am Mittwochabend in Bonn souverän 87:71 (55:35) und revanchierten sich damit eindrucksvoll für die...