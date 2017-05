Atlético siegt und scheidet aus gegen Real

Titelverteidiger Real Madrid hat mit unerwartet viel Mühe seinen sechsten Finaleinzug in der Champions League perfekt gemacht und kann am 3. Juni in Cardiff Geschichte schreiben. Trotz einer 1:2 (1:2)-Pleite im hartumkämpften Halbfinal-Rückspiel bei Stadtrivale Atlético Madrid zogen die Königlichen...