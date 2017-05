VfL-Frauen vor nächstem Schritt im Meisterrennen

Wolfsburg Nach dem 3:1-Erfolg am Sonntag gegen Verfolger Turbine Potsdam steht für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg heute die nächste Bundesliga-Aufgabe an. Das Team von Ralf Kellermann empfängt von 18 Uhr an die SGS Essen im AOK-Stadion. Die Wolfsburgerinnen haben sogar die Chance, Meister zu werden –...