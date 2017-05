Megaparty auf der Freilichtbühne

Was für eine Gänsehaut-Stimmung – passend zu so einem Top-Spiel, zu so einem wichtigen Heimsieg. Minutenlang sangen die Fans im ausverkauften Eintracht-Stadion schon vor dem Anpfiff, jeder Besucher hatte ein blaues oder gelbes Leibchen auf seinem Stuhl oder bekam es beim Gang auf die Stehränge....