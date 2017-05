DEB-Team hat mehr als nur ein Spiel verloren

Die am Ende vergebliche Aufholjagd der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft verfolgte „Sünder“ Patrick Hager mit dem Videocoach am Bildschirm, Unglücksrabe Tobias Rieder war da schon auf dem Weg ins Krankenhaus. Bei der 3:6 (0:3, 0:2, 3:1)-Niederlage bei der Heim-WM in Köln gegen...