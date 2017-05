Beim HSV schlottern die Knie

Frust? Fehlanzeige! Markus Gisdol konnte am Tag nach dem nächsten Schritt in Richtung des unrühmlichen „Relegations-Triples“ schon wieder lächeln. „Dieser Punkt hat uns in eine gute Ausgangsposition gebracht“, sagte der Trainer des Hamburger SV zur Nullnummer in einem tristen Kellerkrimi gegen...