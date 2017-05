Speerwerfer Röhler gibt Sicherheitshinweis an Kameraleute

Frankfurt/Main Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat nach seinem deutschen Rekordwurf Kameraleuten in Stadien empfohlen, sich "fünf Meter weiter hinten" zu platzieren. Er hatte am Freitagabend in Doha mit 93,90 Metern einen deutschen Rekord aufgestellt. Dabei stand ein Kameramann nur eineinhalb Meter hinter der Stelle, wo sein Speer landete. "Dass wir fast über die gesamte Rasenfläche im Stadion werfen, macht das Speerwerfen mit spektakulär", sagte Röhler in einem Interview des Fachportals leichtathletik.de. "Andererseits möchte ich keinesfalls eines Tages einen Kameramann treffen."

