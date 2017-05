Rätsel um Tod von Bob-Pilot Holcomb

Lake Placid Er hatte noch so viele Pläne. Steven Holcomb verhandelte gerade noch mit potenziellen Sponsoren, drehte für den US-Sender NBC schon TV-Spots für die Olympischen Winterspiele und hatte im März sogar schon die Bobbahn in Pyeongchang in Augenschein genommen. In Südkorea aber wird sein Schlitten...