Holstein Kiel vor Rückkehr in Liga zwei

Der MSV Duisburg muss seine Aufstiegsfeier noch einmal verschieben. Am 36. Spieltag der 3. Fußball-Liga reichte es für den Zweitliga-Absteiger nur zu einem 1:1 (0:0) gegen die Sportfreunde Lotte, so dass die direkte Rückkehr in das Unterhaus noch nicht in trockenen Tüchern ist und zudem auch die...