Zverev steht nach Zittersieg im Halbfinale

München Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in München nach einer Zitterpartie das Halbfinale erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger benötigte 2:13 Stunden, um Jan-Lennard Struff (Warstein) mit 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) zu besiegen. Zverev trifft auf den an Nummer zwei gesetzten Robert Bautista...