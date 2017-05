FIFA hebt Sperre gegen Lionel Messi auf

Zürich Lionel Messi steht der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation von sofort an wieder zur Verfügung. Der Weltverband FIFA hob die Sperre gegen den Superstar vom FC Barcelona auf und gab damit dem Einspruch des Stürmers statt. Messi war wegen Beleidigung des Schiedsrichter-Assistenten im Qualifikationsspiel gegen Chile am 23. März für vier Spiele gesperrt worden. Das nächste Spiel in der WM-Qualifikation ist für den 31. August in Uruguay angesetzt. In der südamerikanischen Quali-Gruppe belegt Argentinien nur Platz fünf.

