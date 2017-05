Vigo Top-Favorit Manchester United steht dicht vor dem Einzug ins Finale der Europa League. Die Mannschaft von Star-Trainer José Mourinho gewann im Halbfinal-Hinspiel beim spanischen Club Celta Vigo mit 1:0 und hat damit beste Chancen auf das Weiterkommen vor dem Rückspiel in einer Woche im Old Trafford. Im anderen Halbfinal-Duell hatte Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam gestern einen eindrucksvollen 4:1-Sieg gegen Olympique Lyon erzielt. Das Endspiel steigt am 24. Mai in Stockholm.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder