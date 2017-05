Haas sagt Servus

Die Abschiedstournee von Tommy Haas beim in Münchener Turnier ist schon vor dem Viertelfinale beendet. Der 39 Jahre alte Tennis-Oldie unterlag am Mittwoch in seiner letzten Partie auf dem Gelände des MTTC Iphitos Jan-Lennard Struff klar mit 4:6, 5:7. Haas, mittlerweile nur noch die Nummer 455 der...