Das war das Aufwärmprogramm

Das war schon einmal ein Vorgeschmack auf das, was in knapp zwei Wochen in Bielefeld los sein wird. 2000 Fans hatten die Zweitliga-Fußballer Eintracht Braunschweigs am Sonntag zum Auswärtsspiel bei 1860 München begleitet und sich über einen 1:0-Erfolg gefreut. Doch das war nur das Aufwärmprogramm....