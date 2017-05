Emre Can (r.) schießt Liverpool per Fallrückzieher zum Sieg. Foto: dpa

Dank Traumtor von Can: Liverpool siegt in Watford

Watford Mit einem Traumtor hat der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can dem FC Liverpool im Kampf um die direkte Champions-League-Teilnahme einen eminent wichtigen Auswärtssieg beschert.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann beim heimstarken FC Watford verdient mit 1:0 (1:0) und hat jetzt als Tabellendritter 69 Punkte auf dem Konto. Die Verfolger Manchester City (66) und Manchester United (65) haben allerdings eine Partie weniger bestritten.

Can traf spektakulär per Fallrückzieher vom Elfmeterpunkt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit - ein Kunststück aus der Kategorie "Tor des Monats". Klopp musste früh wechseln: Für den angeschlagenen Philippe Coutinho kam bereits nach 13 Minuten Adam Lallana ins Spiel, der bei einem Lattenschuss vor der Pause Pech hatte (40.). Auch die größte Chance der Reds in der zweiten Halbzeit vergab Lallana (75.). Watford hatte zuvor in der Premier League nur eins der letzten sieben Heimspiele an der Vicarage Road verloren.