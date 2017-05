Nyman lässt die Löwen wieder jubeln

Es ist im Fußball ein altes Sprichwort: Es rächt sich, wenn man seine Chancen nicht nutzt. So erging es am Sonntag 1860 München in der 2. Fußball-Bundesliga. Über weite Strecken war der Abstiegskandidat gegen Eintracht Braunschweig die bessere und vor allem die Mannschaft mit den klaren...