Nyman lässt die Löwen weiter träumen

Eintracht Braunschweig behält im Aufstiegskrimi in der 2. Fußball-Bundesliga die Nerven. Die Löwen besiegten am Sonntag am fünftletzten Spieltag den VfL Bochum mit 2:0 (0:0) und stehen damit wieder auf dem zweiten Tabellenplatz. Held des Nachmittags vor 21 650...