„Wir wollen den Lauf, den wir haben, nutzen“

Frankfurt Der Pokal-Coup soll Eintracht Frankfurt für den Endspurt in der Fußball-Bundesliga Auftrieb geben. „Die Saison ist für uns bis jetzt gut gewesen. Jetzt wollen wir sie noch besser machen“, sagte Cheftrainer Niko Kovac am Freitag, drei Tage nach dem Einzug in das Finale des DFB-Pokals und zwei Tage...