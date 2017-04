Ferrari dominiert das freie Training vor Mercedes

Sotschi Ferrari-Pilot Sebastian Vettel (Heppenheim) hat das freie Training zum Großen Preis von Russland dominiert und seine Ansprüche auf den dritten Saisonsieg der Formel-1-Saison unterstrichen. Der WM-Spitzenreiter drehte am Freitag in der Olympiastadt Sotschi in 1:34,120 Minuten die schnellste Runde...