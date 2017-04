Thiago verlängert beim FC Bayern bis 2021

Thiago Alcántara will mit dem FC Bayern noch viele Titel gewinnen. Der spanische Fußball-Nationalspieler verlängerte seinen bis 2019 datierten Vertrag bei den Münchnern vorzeitig bis zum 30. Juni 2021.

"Thiago ist einer der besten und somit auch begehrtesten Mittelfeldspieler Europas", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge laut Mitteilung. "Wir sind sehr froh, dass wir diesen herausragenden Profi langfristig an den Klub binden konnten."

Der vom FC Barcelona im Jahr 2013 für rund 25 Millionen Euro verpflichtete Thiago soll eine der wichtigen Stützen für die kommenden Jahre sein. "Meine Familie und ich fühlen uns in München sehr wohl. Hier passt einfach alles. Ich will mit dem FC Bayern auch in Zukunft viele Titel gewinnen", sagte der 26-Jährige. In dieser Saison ist nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal für die Bayern der wahrscheinliche Meistertitel drin.

Am Vortag hatten die Münchner wie erwartet die Kaufoption bei Flügelspieler Kingsley Coman gezogen. Der 20 Jahre alte französische Fußball-Nationalspieler war seit August 2015 von Juventus Turin ausgeliehen. Comans neuer Kontrakt läuft bis zum 30. Juni 2020. Der deutsche Rekordmeister zog die bis Ende April vereinbarte Kaufoption mit dem italienischen Spitzenclub. Die Ablösesumme soll 21 Millionen Euro betragen.

Coman konnte allerdings in der laufenden Saison auch aus Verletzungsgründen nicht an die guten Leistungen des ersten Jahres in München anknüpfen. Dagegen spielt Thiago seine stärkste Spielzeit bei den Münchnern. In den kniffligen K.o.-Aufgaben konnte der Mittelfeldlenker allerdings nicht wie von den Bayern erhofft überzeugen.