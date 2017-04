Laut Rummenigge keine Diskussion über Ancelotti

München Karl-Heinz Rummenigge hat nach dem Aus des FC Bayern München in der Champions League und im DFB-Pokal ein klares Bekenntnis zu Trainer Carlo Ancelotti abgelegt. Carlo sei ein sehr guter und erfahrener Trainer. Seine Vertragslaufzeit sei bekannt - bis 2019. Darüber werde nicht diskutiert, sagte der Vorstandschef des deutschen Fußball-Rekordmeisters in einem "Bild"-Interview. In der Meisterschaft führen die Bayern die Bundesliga-Tabelle mit acht Punkten Vorsprung auf Verfolger RB Leipzig an.

