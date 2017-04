Vettel stapelt tief: „Haben wir was erreicht? Nein“

Sotschi Sebastian Vettel hält eine Stallregie im Kampf um die Formel-1-WM im Moment nicht für notwendig. „Zu diesem Zeitpunkt macht es keinen Sinn, über Teamorder zu reden“, sagte der Ferrari-Pilot am Donnerstag in Sotschi. Bei seinem Formel-1-Sieg in Bahrain hatte Team-Widersacher Mercedes seinen...