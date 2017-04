Stuttgart Der VfB Stuttgart arbeitet weiter an der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga. Im Zweitliga-Topspiel gegen Union Berlin setzten sich die Schwaben am Abend mit 3:1 durch und bauten ihre Tabellenführung damit aus. Union rutschte durch die Niederlage auf Platz vier, hat vier Spieltage vor dem Saisonende aber auch weiter Aufstiegschancen.

