SC Freiburg rückt Europapokal näher: 2:1 gegen Leverkusen

Freiburg Der SC Freiburg ist der Europa League ein weiteres Stück näher gekommen. Die Breisgauer setzten sich in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit 2:1 durch. Nils Petersen brachte die Gastgeber vor 24 000 Zuschauern in Führung. Kevin Volland gelang per Foulelfmeter der Ausgleich, doch Pascal Stenzel schaffte kurz nach seiner Einwechslung den Siegtreffer für den SC. Freiburg blieb auf Platz sechs und hat vier Spieltage vor dem Saisonende beste Chancen auf die Europapokal-Teilnahme.

