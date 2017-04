Ex-Weltmeister Abraham gewinnt WM-Auscheidung gegen Krasniqi

Erfurt Profiboxer Arthur Abraham bleibt im WM-Geschäft: Der 37 Jahre alte Ex-Weltmeister im Supermittelgewicht gewann die WM-Ausscheidung des Verbandes WBO gegen Robin Krasniqi in Erfurt in zwölf Runden einstimmig nach Punkten und darf auf einen Titelkampf hoffen. "Das war alles oder nichts: ein harter Kampf. Mein Gegner war auch gut", sagte Abraham. Der Schützling von Trainer Uli Wegner feierte seinen 46. Sieg im 51. Kampf. Sein Traumszenario sieht so aus: Nach der Rückeroberung der WM will Abraham 2018 abtreten.

