Verdacht auf Außenbandriss: BVB-Profi Sahin droht weitere Pause

Mönchengladbach Nuri Sahin droht das vorzeitige Saisonende. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund hat sich beim 3:2 -Erfolg seiner Mannschaft in Mönchengladbach möglicherweise schwer verletzt. "Es besteht Verdacht auf einen Außenbandriss im Knöchel", sagte BVB-Trainer Thomas Tuchel nach der Partie. Sahin hatte sich langer Verletzungspause erst vor wenige Wochen zurück in die Mannschaft gekämpft. Darüber hinaus droht dem BVB im Pokal-Halbfinale am Mittwoch beim FC Bayern München der Ausfall von Sokratis. Der Abwehrchef klagt über muskuläre Probleme.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder