Hannover verpasst Tabellenführung – 2:2 bei Erzgebirge Aue

Hannover 96 hat in letzter Sekunde die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga und damit einen wichtigen Sieg im Aufstiegskampf verspielt. Beim abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue kamen die Niedersachsen am Samstag nur zu einem 2:2 (1:1). Vor 9700 Zuschauern sorgte Dimitrij Nazarow in der...