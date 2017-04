Manchester, Lyon, Celta Vigo und Amsterdam im Halbfinale

Manchester United, Olympique Lyon, Celta Vigo und Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam bestreiten in der Europa League die Halbfinalspiele. Genau wie Amsterdam in Gelsenkirchen setzten sich die Engländer gegen den RSC Anderlecht in der Verlängerung durch. Die Franzosen benötigten bei Besiktas Istanbul ein Elfmeterschießen. Olympique Lyon setzte sich in Hin- und Rückspiel bei Besiktas Istanbul durch. In der regulären Spielzeit kam dagegen der spanische Vertreter Celta Vigo beim KRC Genk in die Runde der letzten Vier.

