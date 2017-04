Der nächste Umbruch: Bis zu zwölf Schalker vor Abschied

Klaas-Jan Huntelaar will Schalke 04 auf jeden Fall verlassen - möglicherweise Richtung Amsterdam. Foto: dpa

Gelsenkirchen Manche wollen weg, andere sollen weg: Ein Dutzend Spieler bei Schalke 04 steht vor einer ungewissen Zukunft. Der nächste Umbruch deutet sich an.

Nach dem tiefen Umbruch mit insgesamt 25 Transfers im Laufe der Saison wollte Schalke 04 für 2018 eigentlich nur Feinjustierungen am Kader vornehmen. Die unbefriedigende Saison zwingt Manager Christian Heidel aber wahrscheinlich zu einem erneuten gravierenden Umbau.

Die dpa gibt einen Überblick zu möglichen Wechselkandidaten:

Timon Wellenreuther (21/Tor/Vertrag läuft aus): 2015 stand er als 19-Jähriger für acht Bundesliga-Spiele im Tor, auch beim 4:3 in der Champions League bei Real Madrid. Nun wäre ein Abschied laut Heidel "keine Überraschung. Er will spielen, und unsere Situation im Tor wird sich nicht ändern". - Wechselwahrscheinlichkeit: 95 Prozent

Benedikt Höwedes (29/Abwehr/Vertrag bis 2020): Der Weltmeister ist ein Ur-Schalker und hat beteuert, in Deutschland für keinen anderen Verein zu spielen. Das Ausland reizt ihn aber grundsätzlich. Und in der Rückrunde sah man dem Kapitän, der sich regelmäßig fitspritzen ließ, den Frust häufig an. - Wechselwahrscheinlichkeit: 30 Prozent

Holger Badstuber (28/Abwehr/Leihvertrag läuft aus): Die Bayern wollen Badstuber wohl nicht zurück. Auf Schalke spielt er nur selten, doch Heidel hält es für "nicht ausgeschlossen", dass der 31-malige Nationalspieler bleibt. - Wechselwahrscheinlichkeit: 50 Prozent

Sead Kolasinac (23/Abwehr/Vertrag läuft aus): Englische Medien meldeten den Wechsel zum FC Arsenal bereits als perfekt. Unabhängig vom Wahrheitsgehalt: Die Chancen der Schalker, den Bosnier zu halten, stehen angesichts der langen Schlange an prominenten Bewerbern fast bei Null. - Wechselwahrscheinlichkeit: 99 Prozent

Dennis Aogo (30/Abwehr/Vertrag läuft aus): Der Ex-Nationalspieler wird Schalke wohl verlassen. Heidel stuft ihn in dieselbe Kategorie wie Wellenreuther ein. Ein Vertrags-Angebot gibt es nicht und ist auch nicht wahrscheinlich. - Wechselwahrscheinlichkeit: 95 Prozent

Sascha Riether(34/Abwehr/Vertrag läuft aus): Der zweimalige Nationalspieler will seine Karriere im Sommer beenden.

Max Meyer (21/Mittelfeld/Vertrag bis 2018): Mit Meyers Entwicklung ist man auf Schalke nur bedingt zufrieden. Er selbst sieht sich zu Höherem berufen. Unter anderem soll Tottenham interessiert sein. - Wechselwahrscheinlichkeit: 70 Prozent

Leon Goretzka (22/Mittelfeld/Vertrag bis 2018): Wie für Meyer gibt es für Goretzka nur noch in diesem Sommer Geld. Ihn wollen die Schalker unbedingt halten, doch er ist begehrt. Auch Bayern München soll ihn auf dem Zettel haben. - Wechselwahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Jewgen Konopljanka (27/Mittelfeld/Leihvertrag läuft aus): Offenbar ist bereits eine Absprache zur Weiterverpflichtung des Ukrainers getroffen. Nicht auszuschließen scheint aber auch ein direkter Weiterverkauf. - Wechselwahrscheinlichkeit: 40 Prozent

Klaas-Jan Huntelaar (33/Sturm/Vertrag läuft aus): Der niederländische Torjäger verkündete eigenmächtig schon seinen Abschied nach sieben Jahren. Schalke unternahm aber auch keine großen Anstrengungen, den Top-Verdiener zu halten. Er kehrt wohl zu Ajax Amsterdam zurück. - Wechselwahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Eric-Maxim Choupo-Moting (28/Sturm/Vertrag läuft aus): Beide Seiten haben sich noch nicht aus der Deckung gewagt. Der Offensivspieler hat sich laut Heidel zum "denkbar ungünstigen Zeitpunkt" verletzt. Die Verlängerung hänge von "vielen unterschiedlichen Dingen ab". - Wechselwahrscheinlichkeit: 50 Prozent

Franco di Santo (28/Sturm/Vertrag bis 2019): Der Ex-Bremer ist nie wirklich auf Schalke angekommen und spielt kaum. Ihm würde der Verein sicher keine Steine in den Weg legen. - Wechselwahrscheinlichkeit: 70 Prozent