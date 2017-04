New York Tennis-Star Serena Williams ist schwanger. "Mit großer Freude kann ich bestätigen, dass Serena in diesem Herbst ein Baby erwartet", sagte ihre Sprecherin Kelly Bush Novak in der Nacht der Deutschen Presse-Agentur. Damit bestätigte sie Gerüchte, die Williams selbst in die Welt gesetzt hatte: Auf Snapchat hatte die Weltranglistenerste ein Foto von sich in einem gelben Badeanzug hochgeladen. Darunter kommentierte sie "20 Wochen". Für Williams ist es das erste Kind. Sie hatte sich Ende vergangenen Jahres mit dem Internet-Unternehmer Alexis Ohanian verlobt.

