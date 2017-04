Dortmund verpasst den Coup

Aus der Traum: Borussia Dortmund ist trotz „Einpeitscher“ Marc Bartra in einem vom Bombenanschlag auf den Teambus überschatteten Champions-League-Viertelfinale gegen AS Monaco gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel unterlag in ihrem 100. Auftritt in der Königsklasse im Rückspiel im...