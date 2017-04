Grizzlys wollen „noch härter arbeiten“

Am späten Abend des Ostermontags lächelten die Profis der Grizzlys immerhin wieder ein wenig. Erst am Flughafen in Braunschweig-Waggum, später auch an der heimischen Eis-Arena nahmen die Fans des Wolfsburger Eishockey-Erstligisten den Vize-Meister im Empfang. Doch...