Titeltraum der Grizzlys ist jäh geplatzt

Der alte und neue deutsche Eishockey-Meister heißt RB München. Der feierte am Ostermontag einen verdienten 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)-Erfolg in Spiel 5 der Endspielserie gegen die Grizzlys Wolfsburg, denen in der Neuauflage des Vorjahresfinals erneut nur die Vizemeisterschaft blieb. Vor 6142 Zuschauern...