Hoffenheim furios

Der Dorfklub Hoffenheim ist auf dem Weg in die Champions League. Der spektakuläre 5:3 (2:2)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach war schon einmal reif für die Champions-League. Das ist mein Traum. Da will ich hin. Aber noch sind wir nicht in der Champions League“, sagte der zweifache Torschütze...