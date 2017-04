Grizzlys holen ersten Sieg der Finalserie

Da ist er endlich, der erste Grizzlys-Sieg in einer Finalserie! Im zehnten Match gelang der langersehnte Coup genau zur richtigen Zeit. In Spiel 3 am Donnerstagabend bei Meister RB München siegte Wolfsburgs Eishockey-Erstligist nach Rückstand mit 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) und verkürzte insgesamt auf 1:2...