Neuer Sicherheitschef: Bei Toten hätte es kein BVB-Spiel gegeben

„Wenn wir einknicken, machen wir genau das, was diese Kriminellen wollen“, sagte Helmut Spahn, der ab dem 2. Mai Sicherheitschef des Fußball-Weltverbandes FIFA wird, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Donnerstag). Nach einer Attacke wie auf den BVB-Mannschaftsbus am Dienstag müsse aber abgewägt werden: „Wenn es Tote gegeben hätte, hätte natürlich kein Spiel stattgefunden“, versicherte der Sicherheitschef der WM 2006 in Deutschland.

Die Dortmunder hatten am Mittwoch das nach dem Anschlag um einen Tag verlegte Viertelfinal-Hinspiel gegen AS Monaco mit 2:3 verloren. Bei den Sicherheitsstandards sei der deutsche Fußball führend. „Wenn dann trotzdem zum Beispiel Pyrotechnik eingeschmuggelt wird, liegt natürlich die Vermutung nahe, es könnten auch mal andere Stoffe sein“, sagte Spahn. „Mit diesem Restrisiko, das man so weit wie möglich minimieren muss, muss man aber leben - oder es wird keine Fußballspiele mehr geben.“

Spahn arbeitete nach der WM 2006 fünf Jahre für den Deutschen Fußball-Bund. 2011 wurde er Direktor des Internationalen Zentrums für Sicherheit im Sport in Katar. dpa