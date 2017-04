FC Bayern ohne Lewandowski gegen Real Madrid

München Der FC Bayern muss im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid auf den verletzten Robert Lewandowski verzichten.

Wegen seiner am Wochenende beim 4:1 gegen Borussia Dortmund erlittenen Schulterprellung steht der 28 Jahre alte Torjäger nicht im Kader für den Königsklassen-Schlager am Mittwochabend in München.

Für den in dieser Champions-League-Saison siebenmal erfolgreichen Lewandowski rückt Thomas Müller in die Startformation. Der Weltmeister fehlte zuletzt selbst wegen einer Sprunggelenksblessur. Wie angekündigt steht dagegen Manuel Neuer zwei Wochen nach einer Operation am Fuß wieder im Tor des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

FC Bayern München: Neuer - Lahm, Martínez, Boateng, Alaba - Xabi Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Müller