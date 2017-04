Argentiniens Teamchef Bauza gefeuert

Buenos Aires Argentiniens Teamchef Edgardo Bauza ist vom Fußballverband AFA entlassen worden. "Wir haben Bauza mitgeteilt, dass er nicht mehr der Trainer der Auswahl ist", sagte AFA-Präsident Claudio Tapia am Abend. Bauza hatte die "Albiceleste" 249 Tage geführt, zuletzt aber in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland keine großen Erfolge verbucht. Argentinien läuft aktuell Gefahr, die WM zu verpassen. Wer jetzt die Mannschaft trainieren soll, war vorerst nicht bekannt.

