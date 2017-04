Grizzlys gehen optimistisch ins Heimspiel

Die so bittere 2:3-Niederlage in der 97. Minute in Spiel 1 ist aus den Kleidern geschüttelt, die volle Konzentration bei Wolfsburgs Eishockey-Erstligist gilt dem ersten Heimspiel der Finalserie gegen Meister RB München am Dienstagabend (19 Uhr). Vor ausverkauftem Haus wollen die Grizzlys versuchen,...