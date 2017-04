Shanghai Lewis Hamilton hat in China zum fünften Mal gewonnen. Damit ist der Mercedes-Pilot nach Rekordweltmeister Michael Schumacher erst der zweite Fahrer der Formel-1-Historie, dem auf mindestens drei Strecken so ein Kunststück gelang. Der Kerpener ist mit acht Erfolgen in Frankreich in dieser Kategorie aber einsame Spitze. dpa

