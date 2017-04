Grizzlys im „Marathon“ unterlegen

Déjà-vu im Finale der Deutschen Eishockey-Liga: Wie im Vorjahr wurde Spiel 1 der Serie in der Verlängerung entschieden. Und erneut mit dem schlechten Ende für die Grizzlys Wolfsburg. Zweimal hatten sie am Sonntagabend bei Meister RB München geführt, aber jeweils den Ausgleich kassiert. Am Ende...