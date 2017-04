Shanghai Sebastian Vettel geht als erster Verfolger von Lewis Hamilton in den Grand Prix von China. Nach seinem Sieg beim Formel-1-Auftakt in Australien konnte sich der Ferrari-Star in Shanghai den zweiten Startplatz sichern. Hamilton will in seinem Mercedes Rang eins nach der Qualifikation auch im Rennen sichern. Nico Hülkenberg peilt von Platz sieben seine ersten Punkte für Renault im zweiten Saisonrennen an. Start ist bereits um 8.00 Uhr deutscher Zeit.

