Real im Madrider Stadtderby nur 1:1

Madrid Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Bayern München ist Real Madrid im Stadtderby gegen Atlético über ein 1:1 (0:0) nicht hinausgekommen. Pepe brachte die Königlichen im Estadio Santiago Bernabeu in der 52. Minute in Führung.

Der Franzose Antoine Griezmann glich allerdings in der 85. Minute noch aus. Vor dem Abendspiel des FC Barcelona in Malaga hatte Real somit nur drei Punkte Vorsprung auf die Katalanen und drohte die Tabellenführung in der Primera Division zu verlieren.

Atlético festigte mit dem Remis den dritten Platz - allerdings bereits zehn Zähler hinter dem Stadtrivalen. In der Champions League trifft der Vorjahresfinalist am Mittwoch auf den englischen Fußball-Meister Leicester City.

Real-Trainer Zinédine Zidane setzte vor dem ersten Bayern-Duell auf alle seine Stars um Cristiano Ronaldo und den deutschen Weltmeister Toni Kroos, der die Führung per Freistoßflanke vorbereitete. Das Rückspiel in Madrid findet am 18. April statt. Fünf Tage später kommt es zum Spitzenspiel in der Primera Division gegen Barça.