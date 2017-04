„Die Eintracht ist sehr stabil“

Herr Schnoor, für den Fernsehsender Sport1 sind Sie als TV-Experte am Montag live ab 1945 Uhr beim Topspiel der 2 Liga zwischen Eintracht und Dynamo Dresden im Einsatz Was erwarten Sie von der Partie? 1 Es wird spannend. Das Spiel wird für die Eintracht auf jeden Fall kein Selbstläufer. Dresden hat ein tolles Team und einen guten Trainer. Aber das gilt für die Eintracht auch. Die Mannschaft wirkt sehr stabil und der Kader ist immer in der Lage,...