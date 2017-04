Gewichtheber Joachim staunt über WM-Bronze

Split Robert Joachim stand in der Aufwärmhalle in Split und schüttelte ungläubig den Kopf. „Da musste ich 30 Jahre alt werden, damit ich meine erste internationale Medaille gewinne“, rief der Gewichtheber verblüfft. Am Dienstagabend war der Athlet vom Berliner TSC bei der EM im kroatischen Split Dritter...