Dynamo-Kapitän Hartmann erleidet Muskelfaserriss

Dresden Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden muss vorerst auf Kapitän Marco Hartmann verzichten. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler zog sich einen Muskelfaserriss in der Bauchmuskulatur zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag. Hartmann musste deswegen im Meisterschaftsspiel am Sonntag beim VfB...